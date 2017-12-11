Sıradaki gelsin
Devler Ligi’nde grubunu lider bitiren Kartal yeni avını bekliyor. Siyah-beyazlıların rakipleri arasında Real Madrid ve Chelsea gibi devler bulunuyor
Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona (İspanya), Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Paris Saint-Germain (Fransa) ve Roma (İtalya) da seribaşı kulüpler arasında yer alacak. Basel (İsviçre), Bayern Münih (Almanya), Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Porto (Portekiz), Real Madrid, Sevilla (İspanya) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ise aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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Bize vursunlar önemli değil!
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 SENOL HOCANIN CENK INADI SAMPIYONLUGUMUZ MAL OLACAK ARKADAS CENK GOL ATMASI ICIN ILLA PENALTIMI CALINMALI SEN NEGREDOYU OYNATMA BAKALIM HEP
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Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı"
Toplam 2
Yorum
GS Lİ Başarılar. Tek başınada olsa savaşır , pres yapar. Yalnız kolay pozisyonu auta atar zor olanı gol yapar.
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Gemileri yaktı
Toplam 1
Yorum
REAL Hic bir oyuncu kulüpten üstün degildir. Huzurluksuz yapacak kisiye GÜLE GÜLE!!!!!
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