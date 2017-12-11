Sıradaki gelsin

Devler Ligi’nde grubunu lider bitiren Kartal yeni avını bekliyor. Siyah-beyazlıların rakipleri arasında Real Madrid ve Chelsea gibi devler bulunuyor

Beşiktaş'ın mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş, son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak.



Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona (İspanya), Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Paris Saint-Germain (Fransa) ve Roma (İtalya) da seribaşı kulüpler arasında yer alacak. Basel (İsviçre), Bayern Münih (Almanya), Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Porto (Portekiz), Real Madrid, Sevilla (İspanya) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ise aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.