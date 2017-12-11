Beşiktaş, gol yollarında geriledi

Beşiktaş, Güneş'in ilk sezonunda 15 maçta 34 gol kaydetti. Geçen sezon ligin aynı periyodunda rakip filelere 27 gol bırakan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de ise 23 golde kaldı.

İLK 7 İÇİNDE EN AZ GOL ATAN EKİP

Siyah-beyazlı takım, zirve mücadelesi yapan takımlar arasında en az gol atan ekip olarak dikkati çekiyor. Kayserispor gibi 23 golde kalan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk 7 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Göztepe ve Trabzonspor'dan daha az gol attı.

Lider Galatasaray 33 golle ligin en golcü takımı olurken, Fenerbahçe ile Trabzonspor 31'er kez fileleri havalandırdı. Ligin 2. sırasında yer alan Medipol Başakşehir, şu ana dek 25 gol sevinci yaşadı. Son haftalarda formda bir görüntü ortaya koyan ve 6. sıraya kadar yükselen Göztepe ise 28 golü rakip filelere bıraktı.

3 TAKIMIN DAHA GERİSİNDE

Siyah-beyazlı takım, attığı gol itibarıyla 8. sıradaki Bursaspor'un yanı sıra alt sıralardaki Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın da gerisinde kaldı. Bursaspor, ligin 15 haftalık bölümünde 27 gol attı. Süper Lig'de 11. sırada bulunan Kasımpaşa 24 ve 12. Aytemiz Alanyaspor ise 26 kez fileleri havalandırdı.

SON 4 MAÇTA 4 GOL

Beşiktaş, Süper Lig'deki son 4 maçta 4 kez fileleri havalandırabildi. Bu süreçte Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 0-0 beraberliklerle ayrılan ve Galatasaray'ı 3-0 yenen siyah-beyazlı ekip, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

BU SEZON ZİRVENİN UZAĞINDA KALDI

Siyah-beyazlı ekip, Güneş döneminde gol yollarında etkisiz olduğu bu sezon 4. sırada kaldı. Şenol Güneş'in ilk sezonunda 15 maçta 34 gol atan Beşiktaş, topladığı 35 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, 27 gol attığı 2016-2017'de ise 32 puanla ikinci durumda bulunuyordu.

Bu sezon 23 golde kalan ve lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Beşiktaş, topladığı 27 puanla 4. sırada yer alabildi. Beşiktaş, 15. haftalar dikkate alındığında Güneş yönetiminde ilk kez zirvenin uzağında kaldı.

LİGDE BAŞKA AVRUPA VE KUPADA BAŞKA

Siyah-beyazlı takım, ligde gol yollarında etkisiz kalırken, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda daha farklı bir görüntü ortaya koydu. Ligde 15 karşılaşmada 1,5 ortalama tutturan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 11 gole ulaşarak 1,8 ortalama yakaladı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da Grandmedical Manisaspor'u 9-0 mağlup etti.

GOL ATAN OYUNCU SAYISI DÜŞTÜ

Siyah-beyazlı ekipte lig maçlarında gol atan oyuncu sayısında da bu sezon düşüş yaşandı. Beşiktaş'ın Güneş döneminde etkili olduğu 2015-2016'da 15. haftaya kadar 12 oyuncu gole katkıda bulundu. Siyah-beyazlı ekipte geçen sezonun 15 haftalık periyodunda 10 oyuncu gol atarken, bu sezon ise 9 futbolcu golle buluştu.