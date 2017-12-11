 Bayern Münih'ten Beşiktaş paylaşımı – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Bayern Münih'ten Beşiktaş paylaşımı

    Bayern Münih'ten Beşiktaş paylaşımı

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman ekibi Bayern Münih sosyal medya hesaplarından Türkçe paylaşımda bulundu.

    Bavyera ekinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe olarak "Merhaba" yazılarak Beşiktaş'ın hesapları etiketlendi.

    Ayrıca diğer bir paylaşımda ise Beşiktaş'ın sezon başında yeni transferlerini duyurduğu 'Come To Beşiktaş' videolarına da göndermede bulunan Bayern Münih, "We are coming to Beşiktaş" diyerek golcü futbolcu Lewandovski ile olan görsel aktarıldı.




    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:13
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