Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu
Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Beşiktaş maçında ilk yarıyı değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen'in, Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk yarısını şöyle değerlendirdi:
Umut görmedi, pozisyonda rakibini. Cenk daha önce ayağını sokarak... Önce maçı değerlendireyim. Beklediğimiz gibi bir maç. Kayseri sert bir takım. Gökhan'ın arkasına uzun toplarla çıkıyorlar, oraya önlem alması lazım. 2 tane net gol pozisyonu var Kayseri'nin. : Orta sahadaki 3 oyuncu, Quaresma'nın arkasına Gökhan'a desteğe gitmiyor. 3 oyuncu da sola kayıyor. Yaşar Kemal Uğurlu, Alanya'da Quaresma'nın net penaltısını vermemişti. Böyle pozisyonlarda şu konuşulur 'Topla beraber adama' Umut topa vururken, Cenk'e de vurdu. Ben hakem olsaydım penaltı verirdim orada. Penaltıyı çakardım orada. Topla karışık faul, dolayısıyla da penaltı pozisyon. Burada penaltı olmasının tek sebebi, topun çok fazla uzaklaşmaması. Bam diye vursa top gider, ama top ölüyor orada. Demek ki önce adama vuruyor.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:34
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
Toplam 3
Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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