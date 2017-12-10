Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu

Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Beşiktaş maçında ilk yarıyı değerlendirdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk devresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş beraberlik golünü penaltıdan buldu.



Rıdvan Dilmen'in, Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk yarısını şöyle değerlendirdi:



Umut görmedi, pozisyonda rakibini. Cenk daha önce ayağını sokarak... Önce maçı değerlendireyim. Beklediğimiz gibi bir maç. Kayseri sert bir takım. Gökhan'ın arkasına uzun toplarla çıkıyorlar, oraya önlem alması lazım. 2 tane net gol pozisyonu var Kayseri'nin. : Orta sahadaki 3 oyuncu, Quaresma'nın arkasına Gökhan'a desteğe gitmiyor. 3 oyuncu da sola kayıyor. Yaşar Kemal Uğurlu, Alanya'da Quaresma'nın net penaltısını vermemişti. Böyle pozisyonlarda şu konuşulur 'Topla beraber adama' Umut topa vururken, Cenk'e de vurdu. Ben hakem olsaydım penaltı verirdim orada. Penaltıyı çakardım orada. Topla karışık faul, dolayısıyla da penaltı pozisyon. Burada penaltı olmasının tek sebebi, topun çok fazla uzaklaşmaması. Bam diye vursa top gider, ama top ölüyor orada. Demek ki önce adama vuruyor.