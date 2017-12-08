Yolumuz açık

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Leipzig zaferinin çok önemli olduğunu ifade etti. Çebi, "Kadromuzdaki her oyuncunun ne kadar değerli olduğunu gördüler. Forma giyen her oyuncumuzun, oynamayan arkadaşının yerine mücadele ettiğini gördük. Hepsi adına gururluyum, yolumuzun açık olmasını diliyorum" dedi.