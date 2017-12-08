2019-20'de 2. torba garanti
Şampiyonlar Ligi’nde destan yazan Beşiktaş, geleceğini de kurtardı
Kartal'ı geçen tek takım 20 puanlı İngiliz ekibi olurken, siyah-beyazlılara aynı puanı toplayan Bayern Münih, PSG, Barcelona, M.City ve M.United eşlik etti. Siyah-beyazlılar, torba ve seri başı konumlarını belirleyen son 5 yıllık sıralamada da adeta uçuşa geçti.
Bu sezonki puanlarıyla şu anda 22. sırada yer alan Kara Kartal, 2019-2020'de hesaptan düşecek 'Sıfır puanlı' 2013-14 sezonu ile birlikte yüksek ihtimalle ilk 15'e girecek. Bu da 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ın 2. torbada yer alması anlamına geliyor. Kartal, ayrıca bu yıl ligi 2. bitirirse grup öncesi play-off'ta seri başı olacak.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
2019-20'de 2. torba garanti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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