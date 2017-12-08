 2019-20'de 2. torba garanti – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    2019-20'de 2. torba garanti

    2019-20'de 2. torba garanti

    Şampiyonlar Ligi’nde destan yazan , geleceğini de kurtardı

    Muhteşem bir performans gösterip Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkmayı başaran , bu sezon 19 takım puanı topladı.

    Kartal'ı geçen tek takım 20 puanlı İngiliz ekibi olurken, siyah-beyazlılara aynı puanı toplayan Bayern Münih, PSG, Barcelona, M.City ve M.United eşlik etti. Siyah-beyazlılar, torba ve seri başı konumlarını belirleyen son 5 yıllık sıralamada da adeta uçuşa geçti.

    Bu sezonki puanlarıyla şu anda 22. sırada yer alan Kara Kartal, 2019-2020'de hesaptan düşecek 'Sıfır puanlı' 2013-14 sezonu ile birlikte yüksek ihtimalle ilk 15'e girecek. Bu da 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ın 2. torbada yer alması anlamına geliyor. Kartal, ayrıca bu yıl ligi 2. bitirirse grup öncesi play-off'ta seri başı olacak.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2019-20'de 2. torba garanti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN