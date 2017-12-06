Yıldızlar götürülmedi
Grip liderliğini garantileyen Kartal’ın hocası Güneş; Quaresma, Babel, Pepe, Atiba ve Tolgay Arslan’ı maç kadrosundan çıkardı
Caner kart sınırında
Beşiktaş 'ın oynadığı 5 maçta ikişer kez sarı kart gören Caner Erkin ile Tolgay Arslan kart cezası sınırında bulunuyor. Tolgay kadroda olmadığı için cezalı duruma düşmeyecek. Ancak Caner, Leipzig maçında sarı kart görmesi durumunda bir üst turda oynanacak ilk karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
Mini yorum: Oh, ne büyük keyif! (Turgay Demir)
KADERDE böyle bir güzellik yaşamak da varmış çok şükür; Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçını oynuyoruz ve sonuç hiç umurumuzda değil! Oh be böyle maç izlemek ne büyük keyif olacak... Şenol hocada bizim gibi düşünmüş olacak Pepe, Quaresma, Babel, Atiba, Tolgay gibi yıldızları Almanya'ya getirmedi. Kazanırsak ya da berabere kalırsak, Beşiktaş puan rekoru kıracak, namağlup gruptan çıkacak. Elbette bunlar önemli ama ligde bugüne kadar yaşanan kayıpları geri kalan haftalarda telafi etmek daha önemli. O nedenle Şenol hocanın tavrını doğru buluyorum. Ayrıca bunu yaparak alternatif oyunculara güvendiğini ortaya koymuş oluyor. Beşiktaş eksik kadroyla geldi cümlesini kabul etmiyorum bu takımın alternatif oyuncular da çok kaliteli. Leipzig karşısında en azından beraberliği alacak güçleri var bunu başaracaklardır.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
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Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
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