Yıldızlar götürülmedi

Grip liderliğini garantileyen Kartal’ın hocası Güneş; Quaresma, Babel, Pepe, Atiba ve Tolgay Arslan’ı maç kadrosundan çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında TSİ 22.45'te Leipzig ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş rotasyona gitti. Grupta 11 puanı bulunan ve liderliği garantileyen siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Şenol Güneş kadroya 5 önemli ismi dahil etmedi. Pepe, Babel, Quaresma, Atiba ve Tolgay Arslan, Leipzig ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, Leipzig karşısında, takımda fazla süre alamayan oyunculara şans verecek.



Caner kart sınırında

Beşiktaş 'ın oynadığı 5 maçta ikişer kez sarı kart gören Caner Erkin ile Tolgay Arslan kart cezası sınırında bulunuyor. Tolgay kadroda olmadığı için cezalı duruma düşmeyecek. Ancak Caner, Leipzig maçında sarı kart görmesi durumunda bir üst turda oynanacak ilk karşılaşmada cezalı duruma düşecek.



Mini yorum: Oh, ne büyük keyif! (Turgay Demir)

KADERDE böyle bir güzellik yaşamak da varmış çok şükür; Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçını oynuyoruz ve sonuç hiç umurumuzda değil! Oh be böyle maç izlemek ne büyük keyif olacak... Şenol hocada bizim gibi düşünmüş olacak Pepe, Quaresma, Babel, Atiba, Tolgay gibi yıldızları Almanya'ya getirmedi. Kazanırsak ya da berabere kalırsak, Beşiktaş puan rekoru kıracak, namağlup gruptan çıkacak. Elbette bunlar önemli ama ligde bugüne kadar yaşanan kayıpları geri kalan haftalarda telafi etmek daha önemli. O nedenle Şenol hocanın tavrını doğru buluyorum. Ayrıca bunu yaparak alternatif oyunculara güvendiğini ortaya koymuş oluyor. Beşiktaş eksik kadroyla geldi cümlesini kabul etmiyorum bu takımın alternatif oyuncular da çok kaliteli. Leipzig karşısında en azından beraberliği alacak güçleri var bunu başaracaklardır.