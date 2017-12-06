3 oyuncu sırtladı

BU sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş'ı 3 futbolcu sırtladı. Siyah-beyazlıların bu sezonki Avrupa macerasında attığı tüm goller, Cenk Tosun, Ryan Babel ve Anderson Talisca'dan geldi. Cenk Tosun 5, Anderson Talisca 3, Ryan Babel ise 2 golle siyah-beyazlı ekibin gol yükünü çekti ve Beşiktaş'ın bu sezon yakaladığı tarihi başarısında en büyük rol oynayan üç isim oldu.