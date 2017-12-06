 3 oyuncu sırtladı – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    3 oyuncu sırtladı

    3 oyuncu sırtladı
    BU sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş'ı 3 futbolcu sırtladı. Siyah-beyazlıların bu sezonki Avrupa macerasında attığı tüm goller, Cenk Tosun, Ryan Babel ve Anderson Talisca'dan geldi. Cenk Tosun 5, Anderson Talisca 3, Ryan Babel ise 2 golle siyah-beyazlı ekibin gol yükünü çekti ve Beşiktaş'ın bu sezon yakaladığı tarihi başarısında en büyük rol oynayan üç isim oldu.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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