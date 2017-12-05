 Almanya’da büyük rotasyon – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Almanya’da büyük rotasyon

    Almanya’da büyük rotasyon
    BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmandaki Leipzig karşılaşmasında rotasyona gidecek. Güneş'in Almanya deplasmanına sürekli oynattığı bazı isimleri götürmeyeceği gibi, ilk 11'de de sürpriz isimlere şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın Tolga, Caner, Mitrovic, Medel, Necip, Orkan, Lens ve Negredo'ya şans vermeyi planladığı belirtildi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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