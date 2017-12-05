Almanya’da büyük rotasyon

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmandaki Leipzig karşılaşmasında rotasyona gidecek. Güneş'in Almanya deplasmanına sürekli oynattığı bazı isimleri götürmeyeceği gibi, ilk 11'de de sürpriz isimlere şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın Tolga, Caner, Mitrovic, Medel, Necip, Orkan, Lens ve Negredo'ya şans vermeyi planladığı belirtildi.