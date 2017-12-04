Tevez için resmi açıklama geldi
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Arjantinli golcü Carlos Tevez'in geleceği ve sözleşme uzatma görüşmeleri hakkında Shanghai Shenhua kulübünden açıklama geldi.
Boca Juniors'tan transfer edilen ve 1 yıldır Çin Süper Ligi'nde Shanghai Shenhua forması giyen Carlos Tevez için Çin ekibinden flaş bir açıklama geldi.
Shanghai Shenhua başkanı Zhou Jun, haftalık 700 bin euro kazanan ancak beklentileri karşılayamayan Carlos Tevez'in takımda kalma kararını Arjantinli oyuncunun vereceğini, sözleşme uzatma durumunun sergileyeceği tavıra bağlı olduğunu söyledi.
"Şu an ülkesinde. Eğer takımda kalmak istiyorsa 26 Aralık'a kadar geri dönmesi gerekiyor. Ona belirlenen tarihe kadar dönmesi konusunda uyarı yapıldı. Geleceği Shanghai Shenhua'ya değil kendi kararına bağlı. Dönüp dönmeyeceğini bilemiyoruz. Ayrılmayı düşünüyor olabilir. Shanghai Shenhua kulübü, gitmek isterse onu istemediği bir takıma satmayacak" diyen kulüp sözcüsü Ma Yue ise Tevez için birkaç teklif aldıklarını itiraf etti.
33 yaşındaki oyuncuyu takip eden takımlar arasında Beşiktaş da bulunuyor ve siyah beyazlı ekibin Tevez'i ikna için Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacağı iddia ediliyor.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:54
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Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 14
Yorum
MEHMET SEVGİLİ FENERBAHÇE'M KAZANMIŞ OLDUĞU BU PUANLARLA GEÇMİŞTEKİ KAYIPLARINI KAZANMIYOR. KAZANIMLAR BAŞARIYI DEVAMLILIKLA GETİRİRSE GÜZEL OLUR.
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Beşiktaş ve F.Bahçe Fransız forvet için kapışacak
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI63 AKLI VARSA BEŞİKTAŞ'A GELİR..TABİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSA, DÜZENLİ ŞAMPİYONLAR LİĞİNDE OYNAMAK İSTİYORSA :-))
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Çare Fatih Terim
Toplam 30
Yorum
gs fenerliler gelmiş terim gelmesin diyor!!! başkan sen fenerli leri dinle kardeşim getirme terimi falan, nasıl olsa sezon sonu yolcusun!!!!!!!
Tevez için resmi açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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