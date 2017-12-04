 Tevez için resmi açıklama geldi – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Tevez için resmi açıklama geldi

    Tevez için resmi açıklama geldi

    Beşiktaş'ın transfer listesindeki Arjantinli golcü Carlos Tevez'in geleceği ve sözleşme uzatma görüşmeleri hakkında Shanghai Shenhua kulübünden açıklama geldi.

    Boca Juniors'tan transfer edilen ve 1 yıldır Çin Süper Ligi'nde Shanghai Shenhua forması giyen Carlos Tevez için Çin ekibinden flaş bir açıklama geldi.

    Shanghai Shenhua başkanı Zhou Jun, haftalık 700 bin euro kazanan ancak beklentileri karşılayamayan Carlos Tevez'in takımda kalma kararını Arjantinli oyuncunun vereceğini, sözleşme uzatma durumunun sergileyeceği tavıra bağlı olduğunu söyledi.

    "Şu an ülkesinde. Eğer takımda kalmak istiyorsa 26 Aralık'a kadar geri dönmesi gerekiyor. Ona belirlenen tarihe kadar dönmesi konusunda uyarı yapıldı. Geleceği Shanghai Shenhua'ya değil kendi kararına bağlı. Dönüp dönmeyeceğini bilemiyoruz. Ayrılmayı düşünüyor olabilir. Shanghai Shenhua kulübü, gitmek isterse onu istemediği bir takıma satmayacak" diyen kulüp sözcüsü Ma Yue ise Tevez için birkaç teklif aldıklarını itiraf etti.

    33 yaşındaki oyuncuyu takip eden takımlar arasında Beşiktaş da bulunuyor ve siyah beyazlı ekibin Tevez'i ikna için Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacağı iddia ediliyor.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:54
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