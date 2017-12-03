‘Her maça farklı taktik’

Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun, transfer dedikodularını, "Transferle alakalı ben bir şey söylemek istemiyorum. Başkanımız zaten gerekli şeyleri söylüyor" şeklinde yanıtladı. Çok gol kaçırdıklarını belirten milli forvet, "Taraftarımız 90 dakika hiç susmadı. Arkadaşlarım da inanılmaz oynadı. Dusko'nun sağ ayağı ile doksana gol atması bizleri çok şaşırttı ve sevindirdi" diye konuştu. Negredo'nun da gol atmasına sevindiğini ifade eden Cenk, "Bazen ben takımı sırtlayacağım, bazen de" dedi. Oğuzhan ve Tolgay ile daha ileriye oynadıklarını kaydeden Cenk, sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün ikisi de iyi oynadılar. Talisca oynadığında daha çok çift forvet gibi oynuyoruz. Her maça farklı taktikle çıkıyoruz. Hoca da bugün bunu uygun gördü