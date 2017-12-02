 Matador Negredo – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Matador Negredo

    Matador Negredo
    BEŞİKTAŞ'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alvaro Negredo, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Türkiye'de birçok insanın kendisine ilgi gösterdiğini aktaran Negredo, transfer olmasıyla matador kıyafetiyle fotoğraflarının çekilmeye başlandığını aktararak şunları söyledi: "Gelir gelmez Matador kıyafetiyle fotoğraflar çekilmeye başlandı. Esprili bir lakap oldu, öyle kaldı. Hoşuma gidiyor."

    STAT HEYECAN VERİCİ
    NEGREDO, siyah-beyazlı taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek şöyle devam etti: "Beşiktaş taraftarına bizi iyi günde de, kötü günde de destekledikleri için teşekkür ediyorum. O an takımınız için çalışmanız lazım, işinizi ortaya koymanız lazım. Bir taraftan da bir sürü ses ve gürültü, harika taraftarımız bizleri heyecanlandırıyor
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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