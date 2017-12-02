Beşiktaş’tan engellilere pankartlı destek
Beşiktaşlı oyuncular, Galatasaray maçı öncesi ısınmaya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle ‘Engelleri ve önyargıları birlikte aşalım’ yazılı pankartla çıktı.
Beşiktaşlı oyuncular, örnek bir davranışa imza attı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle engellileri unutmayan siyah-beyazlı oyuncular, Galatasaray maçı öncesi engellilere pankartla destek verdi. Sarı-kırmızılılarla dev derbide karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta oyuncular mücadele öncesi 'Engelleri ve önyargıları birlikte aşalım' yazılı pankartla sahaya çıktı.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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