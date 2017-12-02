2022'de bırakacağım
“Gelindiği gibi, gidilmesini de bilmek lazım. Zaman içerisinde bu görevi bırakacağım. 2019’da değil ama 2022’de bırakacağım” Derbiden galibiyet bekliyorum, puanlar bekliyorum. İnşallah eve mutlu gideriz. Allah, Fırat Aydınus’a hakem şansı versin”
EVE MUTLU DÖNELİM
BAŞKAN Orman, bugün oynanacak G.Saray maçıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Derbiden galibiyet bekliyorum, puanlar bekliyorum. Eminim ki Galatasaray Başkanı da aynı niyetler içerisindedir. Galatasaray ve taraftarları bizim misafirimiz. Zor bir müsabaka olacak, Fırat Aydınus'a da Allah hakem şansı versin. Yüksek tansiyonlu birçok maçı Vodafone Park'ta oynadık, umarım hatıralarda kalacak güzel bir maç olur. Umarım izleyen herkese keyifli bir maç olur. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Güzel bir gün olsun. İnşallah evimize mutlu bir şekilde gideriz."
CENK OCAK'TA GİTMEZ
ORMAN, İngiltere'ye yaptığı seyahatin Cenk Tosun'un transferiyle ilgili olup olmadığı sorusuna, "Cenk'i gönderme gibi niyetimiz yok. Zaten ben oyuncu satmak için bir yere gitmem, almak için giderim. İsteyen varsa bize gelir! Devre arasında bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Cenk için bana ciddi bir teklif gelmedi. İstenmesinden rahatsız olmuyorum. İnşallah bu özgüvenlerle Cenk de goller atar. Oyuncularımız bizim evlatlarımız. Olcay, Trabzon'a gitti ama hala ailemizin bir parçası olarak görüyorum. Beck ve Marcelo da öyle" yanıtını verdi.
BİRAZ SABIR GEREKLİ
BAŞKAN Orman; Talisca, Lens, Medel ve Negredo için de şu açıklamayı yaptı: "Talisca'nın bizden sonra 1 senelik sözleşmesi kalıyor. 1 yıllık sözleşmesi kalan futbolculara büyük paralar veremeyiz. Genel itibari ile çalışkan bir futbolcu ama bazı maçlarından memnun kalmıyorum. Benfica Başkanı arkadaşımız, oturup konuşacağız. İnşallah çözeriz, olmazsa da olmaz. Lens üzerine yorum yapılabilecek bir oyuncu değil. Kariyeri belli, Lens ile alakalı kafamda soru işareti yok. Medel uyum sağladı. Negredo'yu çok seviyorum, o da uyum sağladı.
ORMAN'DAN iNCiLER
Lig'de düşüşte olduğumuz söyleniyor. Real Madrid de Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmasına rağmen, ligde çok iyi değil. Bunlar normal.
Ligde dengeler çok yakın. Her takım her takımı yenebilir.
Şam piyonlar Ligi Kupasını getireceğiz gibi popüler abartılar yapmamak lazım. İyi bir kura çekersek çeyrek finali istiyoruz. Brugge çıkınca iyi bir kura çektik diye sevindim ama elendik. Geçebileceğimiz kimse o gelsin.
Beş iktaş maçlarını futbol açısından seyredemiyorum, bizim maçlarda beni stres alıyor. Kızdığım futbolcular da oluyor, bazı şeyleri Beşiktaş'a yakıştırmıyorum. Düzeltmek için gayretliyiz.
Ben diktatör şeklinde kulüp yönetmiyorum. Herkesin görevi belli.
İletişimin işine çok karışmam, beni onlar yönlendirir. Hoca ile aramızda kuvvetler ayrılığı var. Ümraniye'ye boy göstermeye gidiyorum.
Oyunc ularla çok yakın ve uzak ilişkilerdeyimdir. Ben camianın 1 numarası olarak hem samimi hem mesafeli olmalıyım. Biz arkadan iş çevirmeyiz, işimize saygı duyarız. Kendi gündemimiz haricinde bir şey ile uğraşmayız.
Hocanın işlerine çok karışmayız. Slaven hocaya da, Samet hocaya da aynı şekilde yaklaştım. Şenol Güneş ile aramızda hiçbir zaman problem olmaz. Allah da işimizi rast getiriyor. Yoksa o noktadan bu noktaya gelemezdik.
Tamer (Tuna) ile gurur duyuyorum. Onda benim de emeğim vardır. Çok daha iyi işler yapacak. Rıza hocayı da severim. Şifo Mehmet'in yaptıkları hoşuma gidiyor. Bayram, Ümraniye'de inanılmaz işler yapıyor. Hepsini destekliyorum.
Benim için transferde çok para harcıyorlar, stadı yapmadılar, sponsor bulamadı diyemiyorlar.. Söylenen tek şey borç. Benimle alakalı kişisel yapılan dedikodulara kızıyorum ama gerçek Beşiktaşlılar bunları yemiyor!..
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:12
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
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