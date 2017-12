2022'de bırakacağım

Başkanı Fikret Orman,'da katıldığı canlı yayında'ın sorularını tüm samimiyetiyle yanıtladı. Orman, geldiği günden bu yana birçok önemli işe imza attıklarını ama göreve geldikleri gibi gitmesini de bildiklerini belirterek, "Gelindiği gibi gidilmesini de bilmek lazım. Biz, yönetimimiz içinde aynı futbol takımı gibi yöneticilerin görevlerindeyapıyoruz. Onlar da, farklı konularla alakalı bilgi sahibi oluyorlar. Benimle çalıştıkları için aramızda her zaman güven var. Zaman içerisinde bende bu görevi bırakacağım." ifadesini kullandı.Orman, bugün oynanacak G.Saray maçıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Derbiden galibiyet bekliyorum, puanlar bekliyorum. Eminim ki Galatasaray Başkanı da aynı niyetler içerisindedir. Galatasaray ve taraftarları bizim misafirimiz. Zor bir müsabaka olacak, Fırat Aydınus'a da Allah hakem şansı versin. Yüksek tansiyonlu birçok maçı Vodafone Park'ta oynadık, umarımgüzel bir maç olur. Umarım izleyen herkese keyifli bir maç olur. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Güzel bir gün olsun.."İngiltere'ye yaptığı seyahatin Cenk Tosun'un transferiyle ilgili olup olmadığı sorusuna, "Cenk'i gönderme gibi niyetimiz yok. Zaten ben oyuncu satmak için bir yere gitmem, almak için giderim.Devre arasında bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Cenk için bana ciddi bir teklif gelmedi. İstenmesinden rahatsız olmuyorum. İnşallah bu özgüvenlerle Cenk de goller atar. Oyuncularımız bizim evlatlarımız., Trabzon'a gitti ama hala ailemizin bir parçası olarak görüyorum.da öyle" yanıtını verdi.Orman; Talisca, Lens, Medel ve Negredo için de şu açıklamayı yaptı: "'nın bizden sonra 1 senelik sözleşmesi kalıyor. 1 yıllık sözleşmesi kalan futbolculara büyük paralar veremeyiz. Genel itibari ile çalışkan bir futbolcu ama bazı maçlarından memnun kalmıyorum. Benfica Başkanı arkadaşımız, oturup konuşacağız. İnşallah çözeriz, olmazsa da olmaz.üzerine yorum yapılabilecek bir oyuncu değil. Kariyeri belli, Lens ile alakalı kafamda soru işareti yok.uyum sağladı.'yu çok seviyorum, o da uyum sağladı.Lig'de düşüşte olduğumuz söyleniyor. Real Madrid de Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmasına rağmen, ligde çok iyi değil. Bunlar normal.Ligde dengeler çok yakın. Her takım her takımı yenebilir.Şam piyonlar Ligi Kupasını getireceğiz gibi popüler abartılar yapmamak lazım. İyi bir kura çekersek çeyrek finali istiyoruz. Brugge çıkınca iyi bir kura çektik diye sevindim ama elendik. Geçebileceğimiz kimse o gelsin.Beş iktaş maçlarını futbol açısından seyredemiyorum, bizim maçlarda beni stres alıyor. Kızdığım futbolcular da oluyor, bazı şeyleri Beşiktaş'a yakıştırmıyorum. Düzeltmek için gayretliyiz.Ben diktatör şeklinde kulüp yönetmiyorum. Herkesin görevi belli.İletişimin işine çok karışmam, beni onlar yönlendirir. Hoca ile aramızda kuvvetler ayrılığı var. Ümraniye'ye boy göstermeye gidiyorum.Oyunc ularla çok yakın ve uzak ilişkilerdeyimdir. Ben camianın 1 numarası olarak hem samimi hem mesafeli olmalıyım. Biz arkadan iş çevirmeyiz, işimize saygı duyarız. Kendi gündemimiz haricinde bir şey ile uğraşmayız.Hocanın işlerine çok karışmayız. Slaven hocaya da, Samet hocaya da aynı şekilde yaklaştım. Şenol Güneş ile aramızda hiçbir zaman problem olmaz. Allah da işimizi rast getiriyor. Yoksa o noktadan bu noktaya gelemezdik.Tamer (Tuna) ile gurur duyuyorum. Onda benim de emeğim vardır. Çok daha iyi işler yapacak. Rıza hocayı da severim. Şifo Mehmet'in yaptıkları hoşuma gidiyor. Bayram, Ümraniye'de inanılmaz işler yapıyor. Hepsini destekliyorum.Benim için transferde çok para harcıyorlar, stadı yapmadılar, sponsor bulamadı diyemiyorlar.. Söylenen tek şey borç. Benimle alakalı kişisel yapılan dedikodulara kızıyorum ama gerçek Beşiktaşlılar bunları yemiyor!..