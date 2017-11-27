Kartal ligde kayıp

Avrupa’da Porto, Monaco, Leipzig dinlemeyen Beşiktaş, ligde ise Anadolu Ateşinin çemberinde... Şampiyon olduğu son 2 sezon 13. haftaları 29 puanla geçen Kartal, bu yıl 23’te kaldı

SİYAH-beyazlılar, Avrupa kupalarında Türkiye'nin gururu olurken Porto, Monaco, Leipzig'i arka arkaya dize getirmişti. Gruptan 1 maç kala çıkmayı garantileyen Kartal, Avrupa'nın en büyük arenasında Türkiye'nin göğsünü kabartırken Süper Lig'de ise aynı başarıyı sergileyemiyor. Son 8 haftada sadece 2 kez kazanan Beşiktaş bu periyotta 10 puan toplayabildi ve zirvenin 6 puan gerisine düştü. Şenol Güneş'in öğrencileri ligde kapanan Teleset Mobilya Akhisar ve Yeni Malatya maçlarında fileleri sarsamazken puan olarak da şampiyonluğa ulaştığı sezonların gerisinde kaldı. Beşiktaş, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırırken 13. haftaları 29 puanla geçmişti. Bu sezon ise 23 puan toplayabildi.



GOL SORUNU YAŞIYORLAR

BEŞİKTAŞ'ın zirveden uzaklaşmasında en büyük etkenlerden biri de gol yollarında yaşadığı problemi bir türlü çözememesi... 2015-16 sezonunda 13 hafta geride kaldığıda 30 gol kaydeden Kartal, geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde fileleri 24 kez sarsmıştı. Bu sezon ise bu rakam 19'da kaldı. Bu kısırlığın sebepleri mi? Son iki yılın maestrosu Oğuzhan formsuz... Forvete alınan Negredo beklentilerin altında. Geçen sezon F.Bahçe formasıyla şov yapan Jeremain Lens ise ortalıklarda yok.



MALATYA'DA ORTALAR KARAVANA

KARA Kartal'ın kanatları, Malatya'nın soğuğunda donup kaldı. Beşiktaş, önceki gün oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 29 orta denemesinde bulundu. Bunların sadece 5'inde siyah-beyazlı futbolcular topla buluşabildi.