Kartal ligde kayıp
Avrupa’da Porto, Monaco, Leipzig dinlemeyen Beşiktaş, ligde ise Anadolu Ateşinin çemberinde... Şampiyon olduğu son 2 sezon 13. haftaları 29 puanla geçen Kartal, bu yıl 23’te kaldı
GOL SORUNU YAŞIYORLAR
BEŞİKTAŞ'ın zirveden uzaklaşmasında en büyük etkenlerden biri de gol yollarında yaşadığı problemi bir türlü çözememesi... 2015-16 sezonunda 13 hafta geride kaldığıda 30 gol kaydeden Kartal, geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde fileleri 24 kez sarsmıştı. Bu sezon ise bu rakam 19'da kaldı. Bu kısırlığın sebepleri mi? Son iki yılın maestrosu Oğuzhan formsuz... Forvete alınan Negredo beklentilerin altında. Geçen sezon F.Bahçe formasıyla şov yapan Jeremain Lens ise ortalıklarda yok.
MALATYA'DA ORTALAR KARAVANA
KARA Kartal'ın kanatları, Malatya'nın soğuğunda donup kaldı. Beşiktaş, önceki gün oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 29 orta denemesinde bulundu. Bunların sadece 5'inde siyah-beyazlı futbolcular topla buluşabildi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:24
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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