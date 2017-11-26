 Sakatlık kabusu – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Sakatlık kabusu

    Sakatlık kabusu

    Kartal, Pepe'den sonra Necip'i de kaybetti

    Yeni Malatyaspor maçı öncesi Pepe'nin sakatlığıyla sarsılan Beşiktaş'ta Portekizli'nin yerine kadroya giren Necip de maçı tamamlayamadı. Sarı- kırmızılı ekibe karşı stoper mevkinde görev yapan oyuncu 72. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:00
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