Kartal değil puanlar uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde göğsümüzü kabartmasına rağmen ligde beklentilerin altında kalan Beşiktaş, dün gece de teklediği maç sonrası kayıp puanlarını 24'e yükseltti. Son 5 haftada 2'si üst üste olmak üzere toplam 3 beraberlik alan Kara Kartal, son 8 haftalık periyotta ise sadece 2 maçından 3 puanla ayrıldı. Bu süreçte 2 kez yenilen, 4 karşılaşmada da berabere kalan Beşiktaş, 10 puan toplayabildi.



Son 2 maçta gol atamadı

Sonuçlar neticesinde 24 puan ise uçup gitti... Avrupa'daki performansını lige yansıtamadığı için eleştirilen ve önceki sezonlara göre gol yollarında da kısır bir dönem geçerin Şenol Güneş'in talebeleri, 13 hafta sonunda 19 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında gol sevinci bile yaşayamadı.

Alvaro Negredo üst direğe takıldı

İSPANYOL oyuncu Negredo düngece direğe takıldı. Tecrübeli forvet, 85. dakikada Oğuzhan'ın ortasında ceza alanı içinde kafayı vurdu havadan kavis alan top üst direğe çarpıp auta gitti. Beşiktaşlı taraftarlar, gol diye ayağa kalktıkları pozisyonda hayal kırıklığı yaşadılar.



Ozi'den direkt şut

DAKİKALAR 91'i gösterirken Beşiktaş faul atışı kazandı. Topun başına Oğuzhan geldi. Herkes orta beklerken milli futbolcu kaleye vurmayı tercih etti. Kaleci, topu köşeden çıkarmayı başardı.