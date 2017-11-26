Beşiktaş Mogaz Avrupa sınavında

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Mogaz Hentbol Erkek Takımı, bugün Fransa deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılar, saat 19.00'da başlayacak maçta Montpellier'in konuğu olacak. Geride kalan 8 haftada 3 galibiyet elde eden Kartal, 1 beraberlik, 4 yenilgiyle 7 puan topladı ve 3. sırayı aldı. İki takım arasında İzmit'te oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 36-32 kaybetmişti.