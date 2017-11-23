Beşiktaş dev kulüpleri geride bıraktı!

UEFA tarafından güncellenen kulüpler sıralamasında grubunda oynadığı 5. maç sonrası 3. sıraya kadar yükselen Beşktaş, listede Real Madrid, Napoli, Arsenal, Atletico Madrid gibi kulüpleri geride bıraktı.

An itibariyle listede 14 puanla Manchester City, ikinci sırada ise 13 puanla Tottenham yer alırken siyah beyazlı ekip 12 puanla 3. sıraya yükseldi.







Beşiktaş sıralamada Manchester United, PSG ve Barcelona gibi devlerin üzerinde yer alsa da, Avrupa Kupalarında bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından sıralamanın değişme ihtimali bulunuyor.