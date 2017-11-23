 Beşiktaş dev kulüpleri geride bıraktı! – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Beşiktaş dev kulüpleri geride bıraktı!

    Beşiktaş dev kulüpleri geride bıraktı!

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterirken lider olarak gruptan çıkan ilk Türk takımı unvanının sahibi oldu. Siyah beyazlılar, bu sezon elde ettiği başarılı sonuçlarla Avrupa'nın birçok dev kulübünü de geride bırakmayı başardı.

    UEFA tarafından güncellenen kulüpler sıralamasında grubunda oynadığı 5. maç sonrası 3. sıraya kadar yükselen Beşktaş, listede Real Madrid, Napoli, Arsenal, Atletico Madrid gibi kulüpleri geride bıraktı.

    An itibariyle listede 14 puanla Manchester City, ikinci sırada ise 13 puanla Tottenham yer alırken siyah beyazlı ekip 12 puanla 3. sıraya yükseldi.



    Beşiktaş sıralamada Manchester United, PSG ve Barcelona gibi devlerin üzerinde yer alsa da, Avrupa Kupalarında bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından sıralamanın değişme ihtimali bulunuyor.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:50
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