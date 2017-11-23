Beşiktaş dev kulüpleri geride bıraktı!
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterirken lider olarak gruptan çıkan ilk Türk takımı unvanının sahibi oldu. Siyah beyazlılar, bu sezon elde ettiği başarılı sonuçlarla Avrupa'nın birçok dev kulübünü de geride bırakmayı başardı.
UEFA tarafından güncellenen kulüpler sıralamasında grubunda oynadığı 5. maç sonrası 3. sıraya kadar yükselen Beşktaş, listede Real Madrid, Napoli, Arsenal, Atletico Madrid gibi kulüpleri geride bıraktı.
An itibariyle listede 14 puanla Manchester City, ikinci sırada ise 13 puanla Tottenham yer alırken siyah beyazlı ekip 12 puanla 3. sıraya yükseldi.
Beşiktaş sıralamada Manchester United, PSG ve Barcelona gibi devlerin üzerinde yer alsa da, Avrupa Kupalarında bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından sıralamanın değişme ihtimali bulunuyor.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:50
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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