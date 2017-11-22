 Tosic kenara geldi – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    kenara geldi

    Tosic kenara geldi
    Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in gözdelerinden maçın ilk yarısında aksadı. Pepe defalarca partnerinin kademesine girip topu uzaklaştırdı. Devre arasında Güneş, Sırp stoperi kenara çekerek yerine Gary Medel'i oyuna soktu. Tosic'in hafif bir sakatlığı olduğu da belirtildi. Medel maça iyi başlarken 63. dakikada Aboubakar'ı engellerken büyük hata yaptı. Kayarak kestiği top Pereira'ya gitti. Bomboş durumda auta vurdu.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
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