Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Dün akşam Karabağ-Chelsea maçının oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı’nda siyah-beyaz ışıklandırma ve “Come to Beşiktaş” yazısı ile Beşiktaş’a destek verilmişti.
Bu büyük destek üzerine Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş hem Bakü Olimpiyat Stadyumu siyah-beyaza boyandığı için hem de orada olan Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etmek için Azerbaycan'a gidiyor.
Ayrıca Şenol Güneş, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Karabağ - Chelsea maçında Karabağ'ı desteklemek için stadyumda olacak.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:22
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Gheorghe Hagi, serveti elinin tersiyle itti!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF FUutbolculuğu süperdı,teknık adamılğı bence eksilerde.
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 4
Yorum
OBJEKTIF VAN PERSİE-FERNANDAO,AATIF,HASANALİ, DERHAL SATILMALI.....HİÇ VAKIT KAYBETMEDEN.
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 4
Yorum
BULUT BU SAATTEN SONTRA TRANSFER MRANSFER HİKAYE BOŞUNA KULÜBE MASRAF SUNİ ŞAMPİYON ZATEN BELLİ SENEYE DİYORSANIZ TAMAM BU SENE İNCEİNCE DOĞRARLAR
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