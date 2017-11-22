 Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , 'a gidiyor!

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>, <a href="/index/karabag?id=5348b2f7-ccae-4073-9610-2926c1cd3854" class="" rel="tag">Karabağ</a>'a gidiyor!

    Dün akşam -Chelsea maçının oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı’nda siyah-beyaz ışıklandırma ve “Come to Beşiktaş” yazısı ile Beşiktaş’a destek verilmişti.

    68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye saati ile 18.00'den 23.00'e kadar siyah-beyaz ışıklandırma ve Beşiktaş armasıyla ekibimiz desteklenmişti.

    Bu büyük destek üzerine Beşiktaş teknik direktörü hem Bakü Olimpiyat Stadyumu siyah-beyaza boyandığı için hem de orada olan Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etmek için Azerbaycan'a gidiyor.

    Ayrıca , bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan - Chelsea maçında 'ı desteklemek için stadyumda olacak.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , 'a gidiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.