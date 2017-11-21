 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş-Porto maçını izleyecek – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, -Porto maçını izleyecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş-Porto maçını izleyecek

    Cumhurbaşkanı , ile Porto arasında oynanacak olan mücadelesini 'ta izleyecek.

    Cumhurbaşkanı , 'nde 'ın Porto ile karşılaşacağı mücadeleyi tribünden takip edecek. çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu'yla birlikte izleyecek. Erdoğan, gruptaki 4. karşılaşma olan Monaco mücadelesini de tribünden takip etmişti.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:32
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