Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş-Porto maçını izleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Porto ile karşılaşacağı mücadeleyi tribünden takip edecek. Vodafone Park çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu'yla birlikte izleyecek. Erdoğan, gruptaki 4. karşılaşma olan Monaco mücadelesini de tribünden takip etmişti.