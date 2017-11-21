Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş-Porto maçını izleyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş ile Porto arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesini Vodafone Park'ta izleyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Porto ile karşılaşacağı mücadeleyi tribünden takip edecek. Vodafone Park çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu'yla birlikte izleyecek. Erdoğan, gruptaki 4. karşılaşma olan Monaco mücadelesini de tribünden takip etmişti.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 19:32
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‘20 milyon euro’luk adam’
Toplam 11
Yorum
st_hal bu çocuk 18 yaşında 20 milyon ederse trabzonspordaki abdülkadir ömür 50 milyon eder heralde :)
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Lazar Markovic geri dönüyor
Toplam 10
Yorum
XXL BAŞKAN CELTA VİGODAN SİSTOYU ALIN KAÇIRMAYIN DERİM,VALBUENA SAĞA ÇEKİLEBİLİR..BİR SOL BEK VE SHAKDARDAN FRET DE ALINABİLİRSE DEYMEYİN KEYFİMİZE.
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 4
Yorum
Salih6107 Sayın Başkanım, kovun şu adamı, en az zararla kurtulun.Bunan bize fayda yok, anlayamadık mı hala.
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