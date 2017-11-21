 Beşiktaş için savaşacağım – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Beşiktaş için savaşacağım

    Beşiktaş için savaşacağım

    Q7, Devler Ligi’nde bu sezon daha tecrübeli olduklarını belirtip, “Beşiktaş’ta oynadığım sürece elimden gelini yapacağım” dedi

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Porto sınavı öncesinde UEFA'ya açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, Devler Ligi'nde iyi bir performans sergilediklerini kaydederek "Ancak henüz hiçbir şey bitmedi. Bir sonraki maçımız Porto'ya karşı, bu belirleyici olacak. Hedef açık. Çok çalışmaya ve yapmış olduğumuz harika işi yapmaya devam etmek zorundayız. Sanırım yapabileceğimize inanıyoruz" dedi. Takımın bu zorlu arenada geçen sezona göre daha tecrübeli olduğunu dile getiren Q7, "Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde işlerin nasıl yürüdüğünü daha iyi anlıyoruz. Güçlü ve kaliteli takımlardan oluşan grupta lideriz.

    TARAFTAR HAK EDİYOR
    Birinci olduğumuz gerçeği, birlikte oynamayı bilmemizden kaynaklanıyor. Beraber savunuyor ve beraber saldırıyoruz. Bu şekilde amacımıza ulaşabileceğimizi biliyoruz" diye konuştu. "Porto'nun kazanmak istediğini biliyorum, ama ben de öyle. Yani Beşiktaş için her şeyi vereceğim" sözleriyle devam eden yıldız oyuncu, "Bu kulübü temsil ettiğim sürece, her şeyimi vereceğim. Taraftarlar hep bana iyi davrandı ve bana inandı. Benim için sahip oldukları sevgiyi, saygıyı ve düşünceleri hissediyorum. Sahada, onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum, çünkü hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

    ÖLENE KADAR HAYRAN KALACAĞIM
    Ölene kadar Porto ve Beşiktaş'a hayran kalacağını dile getiren Q7, "Tabii ki Porto maçını kazanmak istiyorum. Ancak bu, Porto için hissettiğim hayranlığı ve saygıyı kaybedeceğim anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

    HAYATIMDAKi HER ŞEY FUTBOL
    Hayatının futbolla eş değer olduğunu sözlerine ekleyen , şöyle devam etti: "Futbol için her zaman her şeyi verdim, çünkü hayatımdaki her şey futbol. Gerçekten yapmaktan hoşlandığım bir şey. Ama bizim hep kötü olmamızı isteyenler var. Futboldan anladıklarını söyleyip TV programlarında görünen kişilerle de yaşamak zorundayız."

    KARİYERİMDEN MEMNUNUM
    SİYAH-beyazlı takımın eski teknik direktörlerinden Bernd Schuster, Vodafone Park'a hayran kaldığını söyledi. Alman teknik adam, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için "Endişelenmesi gereken taraf Porto" dedi. Siyah- beyazlı takımın bu sezon da şampiyon olacağını düşündüğünü kaydeden Alman hoca, "Çok başarılı bir şekilde ilerliyorlar" diye konuştu.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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