Beşiktaş için savaşacağım

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacaksınavı öncesindeaçıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, Devler Ligi'nde iyi bir performans sergilediklerini kaydederek "Ancak henüz hiçbir şey bitmedi. Bir sonraki maçımız Porto'ya karşı, bu belirleyici olacak. Hedef açık. Çok çalışmaya ve yapmış olduğumuz harika işi yapmaya devam etmek zorundayız. Sanırım yapabileceğimize inanıyoruz" dedi. Takımın bu zorlu arenada geçen sezona göre daha tecrübeli olduğunu dile getiren, "Şimdi'nde işlerin nasıl yürüdüğünü daha iyi anlıyoruz. Güçlü ve kaliteli takımlardan oluşan grupta lideriz.Birinci olduğumuz gerçeği, birlikte oynamayı bilmemizden kaynaklanıyor. Beraber savunuyor ve beraber saldırıyoruz. Bu şekilde amacımıza ulaşabileceğimizi biliyoruz" diye konuştu. "kazanmak istediğini biliyorum, ama ben de öyle. Yaniiçin her şeyi vereceğim" sözleriyle devam eden yıldız oyuncu, "Bu kulübü temsil ettiğim sürece, her şeyimi vereceğim. Taraftarlar hep bana iyi davrandı ve bana inandı. Benim için sahip oldukları sevgiyi, saygıyı ve düşünceleri hissediyorum.çünkü hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.Ölene kadar Porto ve Beşiktaş'a hayran kalacağını dile getiren Q7, "Tabii ki Porto maçını kazanmak istiyorum. Ancak bu, Porto için hissettiğim hayranlığı ve saygıyı kaybedeceğim anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.Hayatının futbolla eş değer olduğunu sözlerine ekleyen Quaresma , şöyle devam etti: "Futbol için her zaman her şeyi verdim, çünkü hayatımdaki her şey futbol. Gerçekten yapmaktan hoşlandığım bir şey. Ama bizim hep kötü olmamızı isteyenler var. Futboldan anladıklarını söyleyip TV programlarında görünen kişilerle de yaşamak zorundayız."SİYAH-beyazlı takımın eski teknik direktörlerinden Bernd Schuster, Vodafone Park'a hayran kaldığını söyledi. Alman teknik adam, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için "Endişelenmesi gereken taraf Porto" dedi. Siyah- beyazlı takımın bu sezon da şampiyon olacağını düşündüğünü kaydeden Alman hoca, "Çok başarılı bir şekilde ilerliyorlar" diye konuştu.