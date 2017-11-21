Beşiktaş için savaşacağım
Q7, Devler Ligi’nde bu sezon daha tecrübeli olduklarını belirtip, “Beşiktaş’ta oynadığım sürece elimden gelini yapacağım” dedi
TARAFTAR HAK EDİYOR
Birinci olduğumuz gerçeği, birlikte oynamayı bilmemizden kaynaklanıyor. Beraber savunuyor ve beraber saldırıyoruz. Bu şekilde amacımıza ulaşabileceğimizi biliyoruz" diye konuştu. "Porto'nun kazanmak istediğini biliyorum, ama ben de öyle. Yani Beşiktaş için her şeyi vereceğim" sözleriyle devam eden yıldız oyuncu, "Bu kulübü temsil ettiğim sürece, her şeyimi vereceğim. Taraftarlar hep bana iyi davrandı ve bana inandı. Benim için sahip oldukları sevgiyi, saygıyı ve düşünceleri hissediyorum. Sahada, onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum, çünkü hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.
ÖLENE KADAR HAYRAN KALACAĞIM
Ölene kadar Porto ve Beşiktaş'a hayran kalacağını dile getiren Q7, "Tabii ki Porto maçını kazanmak istiyorum. Ancak bu, Porto için hissettiğim hayranlığı ve saygıyı kaybedeceğim anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.
HAYATIMDAKi HER ŞEY FUTBOL
Hayatının futbolla eş değer olduğunu sözlerine ekleyen Quaresma, şöyle devam etti: "Futbol için her zaman her şeyi verdim, çünkü hayatımdaki her şey futbol. Gerçekten yapmaktan hoşlandığım bir şey. Ama bizim hep kötü olmamızı isteyenler var. Futboldan anladıklarını söyleyip TV programlarında görünen kişilerle de yaşamak zorundayız."
KARİYERİMDEN MEMNUNUM
SİYAH-beyazlı takımın eski teknik direktörlerinden Bernd Schuster, Vodafone Park'a hayran kaldığını söyledi. Alman teknik adam, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için "Endişelenmesi gereken taraf Porto" dedi. Siyah- beyazlı takımın bu sezon da şampiyon olacağını düşündüğünü kaydeden Alman hoca, "Çok başarılı bir şekilde ilerliyorlar" diye konuştu.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:25
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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