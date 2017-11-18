 Divan bugün toplanıyor – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Divan bugün toplanıyor

    Divan bugün toplanıyor
    Beşiktaş Kulübü'nün 2017 yılı 4. Olağan Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hilton Convention Center'da düzenlenecek Olağan Divan Kurulu toplantısının saat 10.30'da başlayacağı kaydedildi. Toplantıya siyah-beyazlı yönetim kurulunun da katılacağı öğrenildi.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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