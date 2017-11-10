 Negredo, taraftarlarla buluştu – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Negredo, taraftarlarla buluştu

    Negredo, taraftarlarla buluştu

    ’ın İspanyol oyuncusu , Vodafone Park Kartal Yuvası Mağazası’nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu.

    Beşiktaşlı yıldız oyuncu , siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Vodafone Park Kartal Yuvası Mağası'nda düzenlenen imza günü ile taraftarıyla buluşan Negredo, hayranlarına imza dağıtarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Siyah-beyazlı oyuncudan imza almaya gelen Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız oyuncu ile bir araya gelebilmek için Vodafone Park Kartal Yuvası Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:58
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