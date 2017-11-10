Negredo, taraftarlarla buluştu
Beşiktaş’ın İspanyol oyuncusu Alvaro Negredo, Vodafone Park Kartal Yuvası Mağazası’nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:58
-
3 transferle yarışta varız
Toplam 18
Yorum
alik fos dirar yerine veya fos soldado yerine gomis allınsaydı valbuenayla birlikte süper olurdu şuan liderdi fb.ama scut ekibi fos.bilmiyor
-
Trabzonspor'da Burak takımla çalıştı
Toplam 1
Yorum
TSli Bu Volkan mikrobunu tekrar transfer edenler eminim çok mutlu oluyorlardır saheserlerine baktıkça ??????
-
Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 27
Yorum
alik su içer,petini atar,seyirciye bakar,topu takip etmez,elinden kaçırıp goller yer fb yi bitirden kesinlikle kaleye konmayacak volkandemirel.
Negredo, taraftarlarla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.