Demba Ba geliyor
ABD’de özel bir klinikte çalışmalarını sürdüren Senegalli futbolcu, Aralık’ta raporlarıyla birlikte İstanbul’a gelecek. Son karar Güneş’in
Bacağındaki sakatlık sebebiyle ABD'de özel bir klinikte çalışmalarını sürdüren Senegalli futbolcu, gelecek ay raporlarıyla birlikte İstanbul'a geleceği öğrenildi. Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılmayı planlayan 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığının geçtiğini ve tek eksiğinin kondisyon olduğunu yönetime ilettiği bildirildi. Demba Ba ile ilgili kararı, sağlık heyetinin raporunun ardından teknik direktör Şenol Güneş verecek.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
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