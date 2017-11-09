 Uçağa binip geliyor – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Uçağa binip geliyor

    Uçağa binip geliyor
    Şenol hoca sonunda olayını itiraf etmiş. O hikayeyi tekrar hatırlatmakta fayda var: Başkan Fikret Orman, Balotelli ile anlaşır; Şenol hocanın da itiraz etmeyeceğinden emindir.
    Özel uçak gönderilir, Balotelli'yi alıp gelecektir. Transferin bitmek üzere olduğu Güneş'e bildirildiğinde ise beklenmedik bir tepki gelir...
    Hoca sorunlu futbolcu istemediğini söyler. Özel uçak boş gider, boş gelir. Başkan Orman kızmış olsa da hocaya da hak verir. Çünkü takımda zaten Quaresma gibi ne zaman, ne yapacağı belli olmayan bir yıldız vardır, Güneş problem çıkarma ihtimali yüksek olan bir başka oyuncu istememekte pek de haksız sayılmaz.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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