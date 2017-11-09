Uçağa binip geliyor
Özel uçak gönderilir, Balotelli'yi alıp gelecektir. Transferin bitmek üzere olduğu Güneş'e bildirildiğinde ise beklenmedik bir tepki gelir...
Hoca sorunlu futbolcu istemediğini söyler. Özel uçak boş gider, boş gelir. Başkan Orman kızmış olsa da hocaya da hak verir. Çünkü takımda zaten Quaresma gibi ne zaman, ne yapacağı belli olmayan bir yıldız vardır, Güneş problem çıkarma ihtimali yüksek olan bir başka oyuncu istememekte pek de haksız sayılmaz.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:19
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
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