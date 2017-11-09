 Atiba ile 1+1 yıl daha – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Atiba ile 1+1 yıl daha

    Atiba ile 1+1 yıl daha

    Atiba'nın 1+1 yıllığına daha kalması için anlaşma sağlandı.

    Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı yıldızın mukavelesini 1+1 yıllığına uzatıyor. Atiba'nın maaşına yüzde 25 zam yapılacak, ayrıca 4 bin euro da puan başı ücret verilecek. 2013-14 sezonunda beri siyah-beyazlı formayı giyen Kanadalının sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:06
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