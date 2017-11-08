Pepe'nin adı yeter
Siyah-beyazlı formayı giydiğinden bu yana milli maçlar da dahil tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan 34 yaşındaki yıldız, saha içinin de gizli lideri oldu
10 yıl Real Madrid'de forma giydikten sonra İspanyol ekibinin sözleşme uzatma teklifini reddederek Beşiktaş'a gelen Pepe, geldiğinden bu yana performansıyla büyüledi
BEŞİKTAŞ'ın sezon başında renklerine kattığı Pepe, sadece saha içi performansıyla değil, saha dışı tanıtımıyla da Kara Kartal'a güç katmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın Real Madrid'den transfer ettiği Pepe adeta tecrübe dersi veriyor. Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Pepe, Porto ve Real Madrid'de geçirdiği 12 yılda 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 20 üst düzey kupa kazanmış bir isim olarak geldi Beşiktaş'a... Üstelik Neymar, Mbappe, Cavani'ye sahip ve şu ana kadar 16 resmi maçta 56 gol atıp sadece 8 gol yiyen PSG'yi reddederek geldi.
YEDEKLİĞİ SEVMİYOR
PEPE'nin Beşiktaş'ı seçmesindeki en önemli sebepler siyah-beyazlı taraftarların aşırı yoğun ilgisi, sürekli oynayabileceği bir takım olması ve kontratının da 2 yıl üzerinden yapılmasıydı. Çünkü Real Madrid'de yedeğe düşmeye başlayan Pepe, bu durumu kabullenmeyip devamlı ve uzun süreli oynamak istediği için 10 yıl formasını giydiği dünya devinin kontratı 1 yıl uzatma teklifini bile reddetmiş ve Beşiktaş'ı seçmişti. Portekizli yıldızın oynama hırsının en büyük göstergesi şu ana kadar Beşiktaş'ın lig, Avrupa ve Süper Kupa'daki tüm maçlarında 90 dakika forma giymesiyle tescillenen bir durum olarak göze çarpıyor.
HER YERDE 90 DA
TEKNİK direktör Şenol Güneş'in de gelir gelmez savunmanın liderliğini teslim ettiği Pepe, Beşiktaş kariyerine Konyaspor ile oynanan Süper Kupa maçı ile başladı ve formayı bir daha hiç çıkarmadı. Şu ana kadar 11 lig, 4 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa maçı olmak üzere 16 maçın tamamında 90 dakika oynayan tecrübeli stoper toplam 1440 dakika sahada kaldı. Portekiz Milli Takımı'nın da 10 yıldır değişmeyen ismi olan yıldız stoper Beşiktaş'a geldikten sonra çıktığı 4 milli maçta da 90 dakika sahada kaldı ve 360 dakika süre aldı.
HIRÇIN DEĞİL HIRSLI
REAL Madrid'de oynadığı yıllarda özellikle Barcelona maçlarındaki hırçınlığı ve Getafe maçındaki hareketlerinden sonra aldığı 10 maçlık cezadan dolayı futbol camiasının kuşku ile baktığı Pepe, beklendiğinin aksine saha içinde olumsuz davranışlarda bulunmayan bir isim. İlk maçtan itibaren saha içinde gizli liderliği eline alan ve rakip futbolcularla hiç uğraşmadan takım için oynayan bir stoper görüntüsü çizen Pepe ilk 9 haftada kart bile görmedi. Alanya ve Göztepe maçlarında arka arkaya sarı kart gören oyuncu 11 lig maçını 2 sarı kartla tamamladı.
Turizme destek oluyor
PEPE'nin Beşiktaş'ta oynaması son yıllarda yükselişe geçen Beşiktaş'ın dünyada da popülaritesini artıran bir durum. Başkan Fikret Orman bile İzmir'de yaptığı bir ziyarette Pepe'nin Türkiye'de oynamasının turistleri etkilediğini dile getirmiş ve "Pepe gibi bir dünya starı kendini güvende hissederek Türkiye'de oynuyor. Bunu gören diğer oyuncular ülkemize gelirken tereddüt etmiyor. Onun adı bile yetiyor. Hatta turistler bile 'Pepe yaşamını orada sürdürüyorsa, biz de rahat rahat gideriz' diyorlar. Pepe'nin turizme bile katkısı oluyor" ifadesini kullanmıştı.
Kaptanlığı hak ediyor: Mini yorum / Turgay Demir
PEPE, lider bir oyuncunun bütün özelliklerine sahip olan gerçek bir yıldız ve çok iyi bir profesyonel. Yıllarca Real Madrid de müthiş bir kariyer yapan Pepe, sanki futbola yeni başlamış bir amatör gibi Beşiktaş'ın en çalışkan oyuncularının başında geliyor. Beşiktaş'ta bir ara yıldızlar için 'maç seçiyor' tartışmaları yaşanmıştı, o dönemde bile hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de aynı istikrarla oynayan oyuncuların başında Pepe geliyordu. Bana göre Beşiktaş'ta kaptan olması gereken çok sağlam bir karakter olan Pepe, siyah-beyazlı takıma müthiş bir özgüven veriyor. Özellikle Avrupa maçlarında Pepe'li bir savunmayla oynamak Beşiktaş için ayrı bir özgüven rakipler içinse ayrı bir korku kaynağı oluyor.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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