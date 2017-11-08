İngilizler'in Cenk pişmanlığı
İngiltere Premier Lig’de 4 puanla son sırada bulunan ve sadece 4 gol atabilen Crystal Palace, Cenk Tosun için Beşiktaş’ın istediği rakamı ödememenin pişmanlığı içinde...
DEVRE ARASINDA YENİ TEKLİF
Premier Lig'de 4 puanla dibe demirleyen ve sadece 4 gol atabilen Crystal Palace'ın pişmanlığı,Cenk Tosun'un gösterdiği performans sonrası daha da büyüdü. Ada basınına göre; Crystal'ın yetkilileri, 4 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol atan 26 yaşındaki santrfora istenilen bonservisi ödememenin hata olduğu konusunda hemfikir... Devre arasında Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanan İngiliz ekibi, Premier Lig'e tutunmak açısından bu transfere büyük önem veriyor.
Sabah
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:36
-
Operasyon Ocak'ta
Toplam 18
Yorum
saran başkan fb şampiyon şu aziz giderse saran gelirse dünya kulübü oluruz aykutla volkanı da al git aziz
-
Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''
Toplam 3
Yorum
recep valbuena,alper ve isla acilen gönderilsin.cok ileriye cikiyor bunlar.oyun düzenimiz bozuluyor.
-
Alper Potuk'a sürpriz talip!
Toplam 5
Yorum
yollayın şunu hemen kurtulalım şundan on numara kim alper kim vasatın önde gideni
İngilizler'in Cenk pişmanlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.