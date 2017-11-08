 İngilizler'in Cenk pişmanlığı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İngilizler'in Cenk pişmanlığı

    İngilizler'in Cenk pişmanlığı

    İngiltere Premier Lig’de 4 puanla son sırada bulunan ve sadece 4 gol atabilen , için Beşiktaş’ın istediği rakamı ödememenin pişmanlığı içinde...

    Sezon başında takımın yıldız oyuncusu Benteke'ye alternatif olarak düşündüğü için 13 milyon Euro öneren ancak Beşiktaş'ın talep ettiği 18 milyon Euro'yu çok bulan , bu transferde geri adım atmış olmanın sıkıntısını yaşıyor… Bunun nedeni ise sezona hücumda büyük sıkıntılarla başlayan Londra ekibinde Benteke'nin önce formsuz oluşu, ardından da dizinden geçirdiği sakatlık…

    DEVRE ARASINDA YENİ TEKLİF
    Premier Lig'de 4 puanla dibe demirleyen ve sadece 4 gol atabilen Crystal Palace'ın pişmanlığı,Cenk Tosun'un gösterdiği performans sonrası daha da büyüdü. Ada basınına göre; Crystal'ın yetkilileri, 4 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol atan 26 yaşındaki santrfora istenilen bonservisi ödememenin hata olduğu konusunda hemfikir... Devre arasında Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanan İngiliz ekibi, Premier Lig'e tutunmak açısından bu transfere büyük önem veriyor.

    Sabah
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:36
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