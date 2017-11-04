Güneş'ten Negredo ayarı!

Alanyaspor maçında sonradan oyuna girip, Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Alvaro Negredo, yarın İzmir'de Göztepe ile yapılacak karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş, İspanyol yıldızı oynatabilmek için idmanlarda iki farklı sistem denedi… Birincisi, çift forvetli sistem… Bu durumda Cenk ile Negredo ileri uçta oynayacak. İkincisi ise tek forvetli sistem... Bu durumda Cenk Tosun kanada geçecek, Negredo ise tek forvet olarak görev yapacak.

METİN TEKİN DİYOR Kİ...

Beşiktaş'ta Negredo sezon başında gelirken düşünülen birinci değil tamamlayıcı santrfor rolünü üstlendi. Bunda Cenk Tosun'un özellikle Şampiyonlar Ligi performansı çok etkili oldu. Tabii ki Şenol hoca, Negredo'yu santrfor oynatmak isteyebilir ama bu, takımın oyun şeklini ve oyun mantığını etkileyebilir. Riske girer mi? Bu Şenol Hoca'nın bileceği iş.

SAKATLARIN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK

Beşiktaş'ın Monaco ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Tolgay, Atiba, Gökhan Gönül ve Tosic'in durumları sağlık ekibinin bugün vereceği rapora göre netlik kazanacak. Şenol Güneş'in kulüp doktorlarına, "Oyuncuları riske atmayın, bana hazır olanı verin" dediği öğrenildi.

Sabah