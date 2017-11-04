 Güneş'ten Negredo ayarı! – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Güneş'ten ayarı!

    Güneş'ten Negredo ayarı!

    Teknik Direktörü , Göztepe maçında İspanyol yıldıza yer açmak için 2 farklı sistem üzerinde duruyor.

    Alanyaspor maçında sonradan oyuna girip, 'ın galibiyet golünü atan Alvaro , yarın İzmir'de Göztepe ile yapılacak karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik direktör , İspanyol yıldızı oynatabilmek için idmanlarda iki farklı sistem denedi… Birincisi, çift forvetli sistem… Bu durumda Cenk ile Negredo ileri uçta oynayacak. İkincisi ise tek forvetli sistem... Bu durumda Cenk Tosun kanada geçecek, Negredo ise tek forvet olarak görev yapacak.

    METİN TEKİN DİYOR Kİ...
    Beşiktaş'ta Negredo sezon başında gelirken düşünülen birinci değil tamamlayıcı santrfor rolünü üstlendi. Bunda Cenk Tosun'un özellikle Şampiyonlar Ligi performansı çok etkili oldu. Tabii ki Şenol hoca, Negredo'yu santrfor oynatmak isteyebilir ama bu, takımın oyun şeklini ve oyun mantığını etkileyebilir. Riske girer mi? Bu Şenol Hoca'nın bileceği iş.

    SAKATLARIN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK
    Beşiktaş'ın Monaco ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Tolgay, Atiba, Gökhan Gönül ve Tosic'in durumları sağlık ekibinin bugün vereceği rapora göre netlik kazanacak. Şenol Güneş'in kulüp doktorlarına, "Oyuncuları riske atmayın, bana hazır olanı verin" dediği öğrenildi.

    Sabah

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:41
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