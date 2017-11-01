Cenk Tosun, Quaresma'yı yakaladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş formasıyla 4 gol atan Cenk, Monaco karşısında bulduğu golle 5. golünü atarak takımın en golcü oyuncusu oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük kozu olan Cenk Tosun, attığı penaltı golü ile Monaco karşısında beraberliği sağladı.
Fransa temsilcisi Monaco karşısında 1-1 beraberliği sağlayan golü atan Cenk Tosun, aynı zamanda Avrupa'nın bu büyük futbol organizasyonunda takımın en golcü oyuncusu oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonda 4 kez gol sevinci yaşayan ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Oktay Derelioğlu ile bu unvanı paylaşan Cenk, attığı 5. golle bu unvanın tek sahibi oldu.
EN GOLCÜ OYUNCULARDAN BİRİ
Beşiktaş formasıyla şu ana dek 11 gol bulan Cenk Tosun, takımın Avrupa'daki en golcü sıralamasında 4. sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekibin Monaco ile deplasmanda yaptığı maçta 2 kez fileleri havalandıran ve Şampiyonlar Ligi 4. haftasında takımın beraberlik golünü atarak gol sayısını 11'e çıkaran Cenk Tosun , 11 gollü Ricardo Quaresma'yı yakalarken 12 defa gol sevinci yaşayan Bobo'ya biraz daha yaklaştı. Siyah-beyazlı oyuncu, 1 gol bulursa Bobo ile aynı sayıya ulaşacak.
EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU
Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü sıralamasında 14 golle Oktay Derelioğlu önde bulunuyor.
Bobo, Quaresma ve Cenk'in ardından Daniel Pancu 9 ve Demba Ba 8 gol kaydetti.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:27
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
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