Rıdvan Dilmen, Caner Erkin'i savundu!
Rıdvan Dilmen, 6 maç cezaya çarptırılan Beşiktaşlı Caner Erkin'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dilmen kararla ilgili şöyle konuştu:
Caner Erkin'e 6 maç fazla. Caner, uçaktaki olayların da bedelini ödedi. Arda falan... Türkçe, İngilizce küfür yok şimdi. Peki, Roman Neustadter Rusça küfür etti diyelim, ne yapacağız? Yayın kalitesini bile etkiler bu. Volkan Demirel'in bu şekilde görüntülerden ceza almadığını biliyoruz. Caner'i buldular antipatik, lak diye 6'yı çaktılar. Başkanı kabul etmiş, Caner akşamına özür dilemiş. Ama Caner ya ismi 6 maç ceza verdiler. Bu ülkede nelere 1 maç ceza verildi! Bana birçok kişi katılmayacak belki ama bence Mete Hoca küfürü duymamıştır. Oynayanlar belki ne demek istediğimi anlar.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:44
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Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Geç farkettin BesikTAŞIN SERT, KONTRATIN BAGLAYICI oldugunu ! Dikkat et ! 30000 Kisiyle Arena'dan UGURLANIR, geldigin gibi gidersin !
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Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi
Toplam 4
Yorum
Ertan Hadi bakalım. Bekleyelim ve görelim. Zaten bu seneki transferlerde PEPE hariç hep beklemedeyiz. Ama pek sabrımızda kalmadı! YÂNİ..
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"Sadece Medel'de değil herkeste hırs var"
Toplam 1
Yorum
Q7 Şenol Güneş formayı hiçbir zaman adaletli dağıtmadı bunu hep yazdık, söyledik ne zaman hedeften uzaklaşırız o zaman görülür bu çok net.
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