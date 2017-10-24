Kalkavan’a tepki
Daha maçın ilk 5 dakikasında verdiği kararlarla tepki çeken hakem Mete Kalkavan, özellikle Talisca’ya gösterdiği sarı kartla tribünleri çıldırttı
İlk yarıda devam eden pozisyonda eliyle işaret ettiği turuncu-lacivertli futbolcuya maç durduktan sonra kart göstermeyen Kalkavan, 87. dakikada benzer pozisyonda Caner Erkin'e sarı kartını gösterince atmosfer gerildi. Bu pozisyon sonrası Vodafone Park tribünlerinden hakem üçlüsüne ıslıklı protesto yapıldı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:30
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Kalkavan’a tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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