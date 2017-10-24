 Kalkavan’a tepki – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Kalkavan’a tepki

    Kalkavan’a tepki

    Daha maçın ilk 5 dakikasında verdiği kararlarla tepki çeken hakem Mete Kalkavan, özellikle Talisca’ya gösterdiği sarı kartla tribünleri çıldırttı

    LİDER Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde puan kaybı sonrasında Medipol Başakşehir karşısında sürpriz bir beraberliğe imza atan Beşiktaş'ta hakem Mete Kalkavan'a büyük bir tepki gösterildi. Kalkavan, daha maçın başında verdiği kararlarla tribünleri çileden çıkardı. 1. dakikada Cenk Tosun, 3. dakikada Tolgay ve 5. dakikada Talisca'ya çaldığı faul düdükleri sonrasında Beşiktaş teknik heyeti, futbolcular ve tribünler hakeme büyük tepki gösterdi. Özellikle Talisca'ya gösterdiği sarı karta, yedek kulübesi ve oyuncular yoğun bir şekilde itiraz etti.

    İlk yarıda devam eden pozisyonda eliyle işaret ettiği turuncu-lacivertli futbolcuya maç durduktan sonra kart göstermeyen Kalkavan, 87. dakikada benzer pozisyonda Caner Erkin'e sarı kartını gösterince atmosfer gerildi. Bu pozisyon sonrası Vodafone Park tribünlerinden hakem üçlüsüne ıslıklı protesto yapıldı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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