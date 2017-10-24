 İlk yarıda 10 şut çektiler – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    İlk yarıda 10 şut çektiler

    İlk yarıda 10 şut çektiler
    BEŞİKTAŞ-Başakşehir maçının ilk yarısından gol sesi çıkmazken, siyah- beyazlılar bu sezon ligde en çok şut çektiği ilk yarıyı oynadı. Beşiktaş, 10 şut çekerken, sadece 1 isabet bulabildi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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