Galibiyet hasreti 4 maça çıktı
Şampiyonlar Ligi'ndeki gidişini emin adımlarla sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu.
Ligde galibiyet arıyor
Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe derbisi ile son bulan Beşiktaş, bu mücadeleden 2-1 mağlubiyet aldıktan 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında sahasında karşılaştığı Alman ekibi RedBull Leipzig'i 2-0 ile devirdi. Leipzig'den sonra lige dönen siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta karşılaştığı Trabzonspor maçında da 2 puan bıraktı. Devler Ligi'nde oynayacak Monaco karşılaşması öncesi ligin 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından da puansız dönen Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibini etkili futbol ile 2-1 mağlup etti. Ligde ve Avrupa'da tamamen farklı bir duruş sergileyen Kartal, Medipol Başakşehir mücadelesinde de 1 puana razı oldu. 10. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayacak olan siyah-beyazlı ekip, turuncu-yeşillileri deplasmanda mağlup ederek, Monaco karşısına moralli çıkmayı hedefliyor.
Caner Erkin kart cezalısı
Ligde oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde kart sınırında bulunan Caner Erkin sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli savunma oyuncusu, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:37
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Galibiyet hasreti 4 maça çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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