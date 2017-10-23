Şimdi uçma zamanı!
Ligde son 3 maçta 1 puan alabilen Kartal, Başakşehir karşısında galibiyet arıyor.
ADRİANO DAHA AĞIR BASIYOR
SİYAH-beyazlılar, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen formda Ryan Babel'den yoksun mücadele edecek. Şenol Güneş'in Babel'in yerine kime şans vereceği merak konusu. İki alternatif var; Adriano ya da Lens... Bugün Lens oynarsa, Quaresma ile kanatlarda değişerek görev yapacak. Ancak Lens'le takım savunmasının düşecek olması, Hollandalı futbolcunun şansını azaltıyor. Adriano'nun oynaması yüksek ihtimal görünüyor.
CANER, TOSiC VE MEDEL CEZA SINIRINDA
BEŞİKTAŞ'ta Medipol Başakşehir maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular bugün de kart görürlerse, Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecekler. Başakşehir'de ise Mahmut, Clichy ve Attamah sınırdaki isimler.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 06:56
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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