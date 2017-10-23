Şimdi uçma zamanı!

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde bu sezon çıktığı 3 maçta da galip gelip grubunda 9 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, lig yarışında da daha iddialı konuma gelmek için bugün çok önemli bir sınav verecek. Son 3 maçtan sadece 1 puan çıkartan Kara Kartal, kendisine ters gelen Medipol Başakşehir karşısında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.SİYAH-beyazlılar, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen formda Ryan Babel'den yoksun mücadele edecek. Şenol Güneş'in Babel'in yerine kime şans vereceği merak konusu. İki alternatif var; Adriano ya da Lens... Bugün Lens oynarsa, Quaresma ile kanatlarda değişerek görev yapacak. Ancak Lens'le takım savunmasının düşecek olması, Hollandalı futbolcunun şansını azaltıyor. Adriano'nun oynaması yüksek ihtimal görünüyor.BEŞİKTAŞ'ta Medipol Başakşehir maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular bugün de kart görürlerse, Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecekler. Başakşehir'de ise Mahmut, Clichy ve Attamah sınırdaki isimler.