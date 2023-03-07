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Türkiye 2. torbada

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası gruplarının belirleneceği kura çekimine 2. torbadan katılacak. Yarın 19.00'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenecek çekilişe katılacak takımların torbaları belirlendi. Türkiye, FIBA dünya sıralaması esas alınarak gerçekleşen dağılım doğrultusunda İtalya, Yunanistan ve Slovenya ile beraber 2. torbada.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Türkiye 2. torbada
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası gruplarının belirleneceği kura çekimine 2. torbadan katılacak. Yarın 19.00'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenecek çekilişe katılacak takımların torbaları belirlendi. Türkiye, FIBA dünya sıralaması esas alınarak gerçekleşen dağılım doğrultusunda İtalya, Yunanistan ve Slovenya ile beraber 2. torbada.
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