A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası elemeleri B Grubu 6. ve son maçında yarın Belarus'u ağırlayacak.

Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Belarus'un yanı sıra Polonya ve Estonya'nın yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanarak, son karşılaşma öncesinde Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Belarus ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle grupta ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maçı Türkiye 64-54 kazanmıştı.

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra, grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.