A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belarus'u konuk edecek
2019 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen ay-yıldızlı takım, eleme grubundaki son maçında yarın Belarus ile Kayseri'de karşılaşacak.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası elemeleri B Grubu 6. ve son maçında yarın Belarus'u ağırlayacak.
Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Belarus'un yanı sıra Polonya ve Estonya'nın yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanarak, son karşılaşma öncesinde Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
Belarus ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle grupta ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maçı Türkiye 64-54 kazanmıştı.
Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra, grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.
- 20.11.2018 10:06
- Güncelleme: 20.11.2018 10:38
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Trabzon'da kapalı gişe derbi!
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Yorum
tutkun61 Fenerbahçe her ne kadar küme potasında olsa da büyük takımlara karşı iyi oynuyor.Bu yüzden dikkatli olmalıyız.
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Aliou Badji'ye 3 teklif birden
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Engin ERKEN Bu forveti alabilirsek çok büyük bir iş yapmış oluruz. Hem geleceğe yatırım, hem de 10 yıl forvet aramayız
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Ferdi'ye talip var
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KASA GENÇLERE ÖNEM VERİYORUZ DİYOSUNUZ OYNAYAN YOK
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