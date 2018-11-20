A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belarus'u konuk edecek
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    20 Kasım 2018, Salı
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    A , Belarus'u konuk edecek

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belarus'u konuk edecek

    2019 'na katılmayı garantileyen ay-yıldızlı takım, eleme grubundaki son maçında yarın Belarus ile 'de karşılaşacak.

    A , 2019 elemeleri B Grubu 6. ve son maçında yarın Belarus'u ağırlayacak.

    'de Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

    Ay-yıldızlı ekip, Belarus'un yanı sıra Polonya ve Estonya'nın yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanarak, son karşılaşma öncesinde Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

    Belarus ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle grupta ikinci sırada yer alıyor.

    İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maçı 64-54 kazanmıştı.

    ve 'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra, grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.

    1. 20.11.2018 10:06
    2. Güncelleme: 20.11.2018 10:38
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