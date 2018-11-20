Premier Lig'den Beşiktaşlı Pepe'ye talip çıktı!
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'den 'ye talip çıktı!

    <a href="/index/premier-lig?id=9c1bcfee-0562-443a-8745-190e259a48e0" class="" rel="tag">Premier Lig</a>'den <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>'ye talip çıktı!

    ekiplerinden Southampton, ’ın Portekizli stoperini transfer etmek için harekete geçti...

    'ın 35 yaşındaki stoperi 'yi İngiltere ekiplerinden Southampton istiyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Siyah- Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonu sona erecek 'yi Ocak ayında Southampton'a vermeye sıcak bakıyor. 'ın savunmadaki yıldızlarından Pepe'yi Arap kulüplerinin de istediği biliniyor.

    1. 20.11.2018 08:34
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