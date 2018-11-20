Premier Lig'den Pepe'ye talip çıktı!
Premier Lig ekiplerinden Southampton, Beşiktaş’ın Portekizli stoperini transfer etmek için harekete geçti...
Beşiktaş'ın 35 yaşındaki stoperi Pepe'yi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton istiyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Siyah- Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Pepe'yi Ocak ayında Southampton'a vermeye sıcak bakıyor. Kara Kartal'ın savunmadaki yıldızlarından Pepe'yi Arap kulüplerinin de istediği biliniyor.
- 20.11.2018 08:34
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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