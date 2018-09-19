A Milli Kadın Basketbol Takımı İspanya'ya gitti – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    A 'ya gitti

    A <a href="/index/milli-kadin-basketbol-takimi?id=834e0ca5-067e-44ce-8ea8-1b0a8b96a562" class="" rel="tag">Milli Kadın Basketbol Takımı</a> <a href="/index/ispanya?id=edcf5b2f-7bb4-4d5f-a757-09c2733c14ca" class="" rel="tag">İspanya</a>'ya gitti

    ’nda mücadele edecek olan A , turnuvanın organize edileceği ’ya gitti.

    'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 'nda mücadele edecek A , 'ndan turnuvanın oynanacağı ülkeye hareket etti. Millileri havalimanında görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, turnuvada başarılar diledi. Ay-yıldızlılar, 'nda B Grubu'nda 22 Eylül'de Arjantin, 23 Eylül'de , 25 Eylül'de ise ile karşılaşacak. Grup birincileri direkt çeyrek finale yükselirken, grup ikincileri ve üçüncüleri çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacak.

    A 'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
    ", Olcay Çakır Turgut, , Ayşe Cora, , Bahar Çağlar, , Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, İlayda Güner, Esra Ural Topuz, Quanitra Holingsvorth"
    1. 19.9.2018 13:11
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