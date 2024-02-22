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Türkiye - İtalya canlı izle | FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Millilerimiz, karşılaşmadan galip ayrılarak elemelere iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Bu maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 22:50
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Türkiye - İtalya canlı izle | FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Millilerimiz, Pesaro kentindeki Vitrifrigo Arena'da oynanacak müsabakada İtalya'yı devirerek elemelere iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Bu maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya - Türkiye maçı 22 Şubat Perşembe günü saat 22.30'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, 25 Şubat Pazar günü ise saat 16.00'da Sinan Erdem Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

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