Türkiye - İtalya canlı izle | FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor.
Millilerimiz, Pesaro kentindeki Vitrifrigo Arena'da oynanacak müsabakada İtalya'yı devirerek elemelere iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Bu maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya - Türkiye maçı 22 Şubat Perşembe günü saat 22.30'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, 25 Şubat Pazar günü ise saat 16.00'da Sinan Erdem Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.