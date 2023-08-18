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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Önder Seden vefat etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Önder Seden, hayatını kaybetti.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 14:05 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 14:09
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Önder Seden vefat etti

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Onursal Başkanı Önder Seden'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Basketbol kariyerine Ankara'nın Mülkiye takımında başlayan Önder Seden, sonrasında Galatasaray, Vefa, Şişli ve Modaspor takımlarında forma giydi. Seden, Galatasaray'da forma giyerken genç takımı çalıştırarak başladığı antrenörlüğe Modaspor, İstanbul PTT ve Fenerbahçe'de devam etti.

Genç Milli Takım antrenörlüğüne 1970 yılında getirilen Önder Seden, yıllar içinde milli takımın tüm kademelerinde görev yaptı. Seden, 1971 yılında Balkan Gençler Şampiyonası ikinciliğinin ardından Atakan Karakaplan ile birlikte çalıştırdığı Yıldız Milli Takımı'na 1977 yılında Avrupa'da şampiyonluk kazandırdı.

Seden, 1981 yılında yine Atakan Karakaplan ile birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı antrenörlüğüne getirildi. Bu dönemde İstanbul'daki Challenge turunu geçen milli takım, altı yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katıldı.

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