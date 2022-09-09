TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2022'de mücadele ettiği A Grubu'nu İspanya'nın arkasında ikinci sırada tamamlayan A Milli Basketbol Takımı'mız, son 16 turunda Fransa ile eşleşti. 12 Dev Adam, rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Millilerde Shane Larkin, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Türkiye - Fransa maçıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye - Fransa maçıyla ilgili tüm bilgiler...

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) oynanacak Türkiye - Fransa maçı 10 Eylül Cumartesi günü TSİ 13.00'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

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FRANSA İLE 50'NCİ MAÇ

Ay-yıldızlılar, tarihinde 50'nci kez Fransa'nın karşısına çıkacak. Türkiye ile Fransa arasında daha önce oynanan 49 müsabakada ay-yıldızlılar 16 kez kazanma başarısı gösterirken, 33 maçta ise gülen taraf Fransa oldu.

Milliler, 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez karşılaştığı rakibine 47-33 mağlup olmuştu. Türkiye'nin Fransa ile son buluşmasında ise 5 Ağustos 2019'da A Milli Takım, Fransa'da oynanan hazırlık maçında rakibini 74-69 mağlup etmişti.

LARKIN YOK

Kritik mücadele öncesinde A Milli Takım'da Shane Larkin üzüntüsü yaşanıyor. Şut elindeki parmağında bulunan sakatlık nedeniyle kafileden ayrılarak Türkiye'ye dönen ve tedavi sürecine başlanan Larkin mücadelede forma giyemeyecek. Shane Larkin, turnuvanın başından bu yana parmağındaki sakatlıktan dolayı tam performans sergileyememişti.

ERGİN ATAMAN'DAN GURBETÇİLERE ÇAĞRI: SALONU DOLDURACAKLARINA İNANIYORUM

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, Fransa ile oynayacakları maçın saatinin değiştirildiğini belirtti ve FIBA'nın bu kararının büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Almanya'da yaşayan gurbetçilere çağrıda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Amaç Türk seyircilerinin Berlin'de salonu doldurmalarına engel olmak. Ancak ben yine de çok uygunsuz bir saat de olsa gurbetçilerimizin fedakarlık yapıp ay-yıldızlı bayraklarla salonu dolduracağına inanıyorum" dedi.

ÇEYREK FİNAL İHTİMALLERİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, tek maçlı eleme sisteminde oynanan son 16 turu maçında Fransa'yı mağlup etmesi halinde, çeyrek finalde Sırbistan - İtalya maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Fransa'ya mağlup olması halinde ise Avrupa Şampiyonası serüvenini sonlandıracak.