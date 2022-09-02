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Ergin Ataman Bulgaristan karşılaşması öncesi konuştu! Liderlik için bu karşılaşma çok önemli

2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda 12 Dev Adam yarın Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Basketbol Takımı Bulgaristan karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Ergin Ataman antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Ataman, "Gruptan çıkmak için yarınki Bulgaristan maçı son derece önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 19:30 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 19:32
Ergin Ataman Bulgaristan karşılaşması öncesi konuştu! Liderlik için bu karşılaşma çok önemli

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda yarın Bulgaristan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde A Grubu maçlarının oynandığı Tiflis Arena'da gerçekleştirilen antrenmanda milliler, taktik ve şut çalışması yaptı.

Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ergin Ataman, şampiyonaya Karadağ galibiyetiyle başladıklarını hatırlatarak, "Kötü oynadığımız bir günde maçı kazanmak çok önemliydi. Keza turnuvaya baktığınız zaman sürpriz sonuçlar olabiliyor. Dün burada Belçika, ev sahibi Gürcistan'ı yendi. Bizim çapraz grubumuzda Almanya şampiyonanın en büyük favorilerinden Fransa'yı yendi. Onun için galibiyetle başlamak çok önemli." diye konuştu.

Ergin Ataman, bugün oyuncularla Karadağ maçının kritiğini yaptıklarını anlatarak, "Hedefimiz büyük, bunun için de hatalarımızı en aza indirmemiz lazım. Takımımın iyi oynadığını görmek istiyorum. Hem hücum hem savunmada daha akışkan görmek istiyorum. Turnuvanın ilk gününün vermiş olduğu heyecan da olabilir. Biraz konsantrasyon eksikliği de olabilir. Atmosfer burada çok kötü. Gürcistan maçı dışında seyirci olmuyor. Buna rağmen galibiyetle başladık. Yarınki maç yine çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli başantrenör, Bulgaristan'da öne çıkan oyuncular Aleksandar Vezenkov ve Dee Bost ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Kağıt üstünde takımları zayıf ya da kuvvetli olarak değerlendirmemek lazım. Bulgaristan takımında yakından tanıdığımız Vezenkov, çok kaliteli bir oyuncu. Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'inde olan bir oyuncu. Dee Bost, bu sezon Galatasaray'da müthiş bir oyun ortaya koydu. Bunlar en önemli oyuncuları ama Bulgaristan, dış şutları iyi olan ve savunmayı yumuşak tuttuğunuz zaman her an tehlike oluşturacak bir takım. Sahaya gücümüzü koyup, yarın mutlak şekilde gelip gelmeye çalışacağız. En azından iki galibiyeti cebimize koymak istiyoruz. Gruptan çıkmak için yarınki Bulgaristan maçı son derece önemli olacak."

Ergin Ataman, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın geçirdiği bel spazmı nedeniyle antrenmanda yer almadığını aktararak, "Furkan'ın bir bel spazmı var. Dün öğlen başladı. Burada şartlar maalesef çok iyi değil. Otelden antrenman salonuna en az 45-50 dakikada geliyoruz. Son derece olumsuz koşullar var. Furkan'ı dün iğneyle oynattık, doktorlar bugün otelde kalmasının daha doğru olacağını söyledi. Otobüs yolculuğu çok uzun sürdüğü için otelde bıraktık. Yoksa normalde buraya gelip antrenmanı izlerdi. Yarın durumunu değerlendireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Larkin: "Bulgaristan maçı önemli"

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Shane Larkin de Bulgaristan maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Grubun zirvesinde kalmak için Bulgaristan maçı önemli. Aslında her maç önemli. İyi oyunculara sahipler. Dünkü maçlarını farklı kaybettiler, bu maça fazla enerjiyle çıkıp, sonuna kadar mücadele edecekler. Biz de son maçımızın tekrarını izledik. O maçta bazı hatalarımız oldu. Bu antrenmanda onların üzerine çalıştık. Bulgaristan maçında defansif anlamda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Larkin, Tiflis'te karşılaşmalara ilgi olmamasına yönelik soruyu "Tribünlerde daha fazla seyircinin olmasını isterim. Kalabalık seyircinin önünde oynamak daha iyi." şeklinde yanıtladı.

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