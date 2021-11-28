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Türkiye 84 - 67 Büyük Britanya )Maç sonucu - Özet izle)

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 21:13 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 21:22
Türkiye 84 - 67 Büyük Britanya )Maç sonucu - Özet izle)

Grubun ilk maçında Belarus'a 84-70 yenilen milliler, ilk periyotta zorlandığı Büyük Britanya karşısında 30 dakikalık bölümde iyi oynayarak sonuca gitti. Milliler, Büyük Britanya'yı 84-67 yenerek gruptaki ilk galibiyetine imza attı.

B Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Yunanistan'a üstünlük kuran Büyük Britanya ise ilk yenilgisini aldı.

Milli takım grubundaki üçüncü maçında 25 Şubat 2022'de Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 28 Şubat 2022'de ise Yunanistan karşısında dördüncü maçına çıkacak.

BUĞRAHAN, LARKİN VE METECAN ETKİLİ OLDU

A Milli Takım'da Shane Larkin, Buğrahan Tuncer ve Metecan Birsen galibiyette büyük rol oynadı.

Ürettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi olan Larkin ayrıca 8 asist yaptı.

Kenardan oyuna dahil olan Buğrahan ise 17 sayı üretirken, 12 de asistle takımına büyük katkı sağladı.

Karşılaşmada 11 sayılık katkı veren Metecan ise aldığı 12 ribauntla pota altında etkili bir oyun sergiledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun dolduran taraftarlar milli takıma büyük destek verdi.

Öte yandan maçtan önce Sinan Erdem Spor Salonu'na getirilen FIBA Dünya Kupası, basketbolseverlerin beğenisine sunuldu.

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