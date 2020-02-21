FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, ilk maçına Hollanda karşısında çıkıyor.

ELEMELERİN FORMATI

EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak. Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak. Hollanda, Hırvatistan ve İsveç ile D Grubu'nda yer alan milli takımın maç programı şöyle:

Bugün:

Türkiye-Hollanda

24 Şubat:

İsveç-Türkiye

26 Kasım:

Hırvatistan-Türkiye

29 Kasım:

Hollanda-Türkiye

19 Şubat 2021:

Türkiye-İsveç

22 Şubat 2021:

Türkiye-Hırvatistan

994. MİLLİ MAÇ

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda'yı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 994. karşılaşmasını oynayacak. Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 84 yıllık tarihinde 993 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 482 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti. Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.

TÜRKİYE-HOLLANDA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye-Hollanda mücadelesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

EN FARKLI SKORLAR

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti. İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi. Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

UFUK SARICA İLE 24. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve finallerinde olmak üzere 23 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12 galibiyet alan milliler, 11 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Ufuk Sarıca yönetimindeki milliler, geçen yıl Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı beş karşılaşmada iki galibiyet ve üç yenilgi aldı.

HOLLANDA İLE 5. RESMİ RANDEVU

A Milli Takım, bu akşamki rakibi Hollanda ile 5. kez resmi maçta karşı karşıya gelecek. Son olarak 1975'teki Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen iki takım, 45 yıl sonra bir kez daha rakip olacak. Türkiye, Hollanda ile yaptığı 4 resmi karşılaşmada rakibine 3 kez üstünlük sağlarken, bir maçtan mağlup ayrıldı. Rakip potaya 245 sayı atan milliler, potasında ise 224 sayı gördü.

Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı 4 resmi maçın sonuçları şöyle:

Organizasyon Yer Tarih Skor 1949 Avrupa Şampiyonası Mısır 21.05.1949 38-24 1963 Avrupa Şampiyonası Polonya 10.01.1963 72-74 1963 Avrupa Şampiyonası Polonya 13.01.1963 64-62 1975 Avrupa Şampiyonası Yugoslavya 09.07.1975 71-64



DOĞUŞ BALBAY: HAFİFE ALIRSAK SIKINTI YAŞARIZ

Milli takımın tecrübeli isimlerinden Doğuş Balbay, açıklamalarda bulundu. Deneyimli guard, Hollanda'nın basketbol ekolü olan bir ülke olmadığını belirterek, "Biz onları iyi analiz ettik. Hiç hafife alınacak bir takım da değil. O yüzden ciddiyetle işimizi yapmamız lazım. Kendi seyircimiz önünde hazır bir şekilde çıkıp galip gelmemiz gerekiyor. Umarım antrenmanda uyguladıklarımızı maça yansıtırız diye düşünüyorum. Sert bir maç olacak. Bizim de sert başlamamız lazım. Söylediğim gibi hafife alırsak sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.