A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya yolcusu
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    A , Slovenya yolcusu

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya yolcusu

    A , 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürmek için yarın Slovenya'ya gidecek.

    İstanbul'da 13 Ağustos'ta toplanan ay-yıldızlı ekip, yarın Atatürk Havalimanı'ndan Slovenya'ya hareket edecek. Milli takım, Slovenya'da 12 gün çalışacak ve 30 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.

    Slovenya kampına, NBA oyuncuları , ile Furkan Korkmaz katılmayacak. Bu isimler kampa İstanbul'da dahil olacak.

    A , I Grubu'nun ilk iki maçında 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de ise deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.

    1. 18.8.2018 11:39
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