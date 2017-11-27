 Devler liderliği garantiledi – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Devler liderliği garantiledi

    Devler liderliği garantiledi
    Amilli Basketbol Takımımız, Ukrayna'da 67-60 galip gelerek grup liderliğini garantiledi. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçını da kazanan 12 Dev Adam, ilk çeyreği 16-12 önde kapamasına rağmen soyunma odasına 28-27 mağlup girdi. İkinci yarıya Sertaç'ın sayılarıyla başlayan ay-yıldızlılar, 22. dakikada yeniden öne geçti: 31-30. Ukrayna 25. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 40-34. Tolga'nın basketleriyle son çeyreğe 43-42 önde giren 12 Dev Adam, parkeden 67-60 galip ayrıldı. Tolga maçı 15 sayıyla tamamladı.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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