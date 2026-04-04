Trabzon kritik virajda

Türkıye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor Basketbol ligin 25. haftasında bugün deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Türkıye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor Basketbol ligin 25. haftasında bugün deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak. Beşiktaş ve Bahçeşehir karşısında üst üste mağlubiyetler alarak taraftarını üzen bordo mavililer, Bursa deplasmanında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Trabzonspor, ligde geride kalan 24 haftada topladığı 40 puanla 4. sırada yer alıyor.